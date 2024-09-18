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Россия передала в ОБСЕ доказательства расправ ВСУ над гражданскими лицами

Россия представила в ОБСЕ данные о убийствах мирных жителей военнослужащими ВСУ

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Julia Darashkevich/Reuters

Россия представила в ОБСЕ данные о убийствах мирных жителей военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олега Бушуева.

«Российская делегация распространила через секретариат ОБСЕ среди государств-участников сборник «Массовое убийство киевским режимом мирных жителей: беспилотники (2024 год)», подготовленный группой Посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника», — заявил Бушуев.

Выступая на 1087-м пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности, российский дипломат добавил, что доклад содержит подробные сведения, фотографии и видеоматериалы.

До этого стало известно, что второй наемник ВСУ из Франции Квентин Эванно, который участвовал в изнасиловании жительницы села Глубокое Харьковской области, принимал участие в боевых действиях в Херсонской области вместе с другим подозреваемым Максимом Барратом.

Жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. По ее словам, пьяные наемники ворвались к ней в дом, избили и изнасиловали. При этом она вспоминает, что они говорили по-французски.

Ранее на Украине захотели ввести проверки для иностранцев в ВСУ.

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