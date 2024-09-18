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Квадрокоптеры помогли военкомату Чехова найти уклонистов от срочной службы

Беспилотники помогли найти 14 уклонистов от срочной службы в подмосковном Чехове

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Depositphotos

Беспилотники помогли найти 14 уклонистов от срочной службы в подмосковном Чехове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

«Военные следователи в рамках рейда в подмосковном Чехове выявили 14 уклонистов, которые не встали на учет при получении гражданства. Рейд проводился в промышленной зоне, всего обследовали 30 гектаров, в том числе с применением беспилотников», — сообщили в СК.

Вместе с военными следователями, розыском уклонистов занимались бойцы спецотряда «Русич».

До этого в Калининграде двоим местным жителям было предъявлено обвинение по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

Ранее один из двоих обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности по похожей статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Накануне в хостеле в центре Москвы обнаружили 108 мигрантов во время обыска.

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