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В США рассказали об опасности российских гиперзвуковых ракет

Джонсон: российские гиперзвуковые ракеты могут уничтожить военные объекты США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российское гиперзвуковое оружие может поразить любые военные цели США. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что у Соединенных Штатов нет рабочих гиперзвуковых ракет.

«И все же мы говорим о том, чтобы выступить против русских, у которых есть три варианта этого вооружения, они могут уничтожить корабли, любые наши военные цели», — сказал Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что только РФ сумела разработать ракету, которая способна двигаться в десять раз быстрее скорости звука. Джонсон также отметил, что она может маневрировать благодаря линиям связи.

До этого военный обозреватель Андрей Ревнивцев заявил, что несмотря на то, что НАТО превосходит Россию в обычных вооружениях и численности личного состава, РФ уверенно лидирует в области ядерного и гиперзвукового оружия.

Ранее эксперт объяснил, когда Россия решится на показательные ядерные испытания.

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