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Пашаев арестован по делу о мошенничестве

Военный суд отправил экс-адвоката Пашаева в СИЗО по делу о мошенничестве

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Следственный комитет Российской Федерации

Суд отправил экс-адвоката Эльмана Пашаева в следственный изолятор на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России.

«По ходатайству следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, Московским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», — сообщает Следком.

До этого Следственный комитет попросил военный суд арестовать бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

17 сентября Следственный комитет РФ задержал бывшего адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил его, что за крупную сумму денег способен освободить их с супругой Еленой от уголовной ответственности. Мужчины договорились, после чего экс-адвокат получил от Блиновского денежные средства.

Ранее адвокат объяснил задержание Пашаева.

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