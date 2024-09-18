ВСУ попали в Курской области в огневой мешок, подготовленный ВС РФ

Украинские войска в Курской области попали в огневой мешок, заранее подготовленный Вооруженными силами России. Об этом сообщает Telegram-канал «МИГ России».

По данным источника, огневой мешок был подготовлен близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино. Отмечается, что было зафиксировано «гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника».

17 сентября стало известно, что часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении. ВСУ в ходе наступления 10 сентября попали в «огневой мешок», из которого пытаются выбраться до сих пор. Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе российской группировки войск «Север» заявил, что сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что попадание ВСУ в огневой мешок в Курской области является безвыходной ситуацией для украинских военных.

Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области.