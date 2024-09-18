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Евросоюз осудил подрыв пейджеров в Ливане

Боррель осудил детонацию пейджеров в Ливане, приведшую к неизбирательным жертвам

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Европейский союз (ЕС) осудил детонацию пейджеров в Ливане, которая привела к «неизбирательным жертвам». Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает РИА Новости.

«Несмотря на то, что атаки, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжелым, неизбирательным сопутствующим потерям среди мирных жителей, включая детей», — заявил глава европейской дипмиссии.

Боррель подчеркнул, что произошедший инцидент является «крайне тревожным», поскольку эти атаки ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана, а также увеличивают риск эскалации в регионе.

Среди прочего глава европейской дипмиссии призвал все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Кремле отреагировали на серию взрывов пейджеров в Ливане.

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