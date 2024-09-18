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Российские войска уничтожили украинскую БМП в Курской области

Минобороны: украинская БМП уничтожена FPV-дроном в Курской области

Украинская БМП уничтожена ударом FPV-дрона в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили боевую машину пехоты ВСУ в районе лесополосы», — говорится в сообщении.

После получения информации о расположении техники противника, был нанесен удар по объекту при помощи FPV-дрона. Кадры уничтожения вражеской БМП опубликовали в ведомстве.

16 сентября экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил место скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В этот же день российское оборонное ведомство заявило, что за прошедшие сутки военнослужащие страны освободили два населенных пункта на территории Курской области.

Ранее в подполье сообщили об ударе по мосту и технике украинских войск в ДНР.

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