Украинская БМП уничтожена ударом FPV-дрона в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили боевую машину пехоты ВСУ в районе лесополосы», — говорится в сообщении.

После получения информации о расположении техники противника, был нанесен удар по объекту при помощи FPV-дрона. Кадры уничтожения вражеской БМП опубликовали в ведомстве.

16 сентября экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил место скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В этот же день российское оборонное ведомство заявило, что за прошедшие сутки военнослужащие страны освободили два населенных пункта на территории Курской области.

Ранее в подполье сообщили об ударе по мосту и технике украинских войск в ДНР.