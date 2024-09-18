Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранского депутата.

По его мнению, Вооруженные силы Украины до сих пор держатся лишь за счет помощи со стороны Североатлантического альянса (НАТО).

15 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация на фронте складывается негативно для Украины. Он отметил, что западные государства вряд ли могут повлиять на текущее положение дел для Киева. Он добавил, что Россия продолжает наступательные действия на фронте, быстро продвигаясь вглубь. Джонсон подчеркнул, что помимо успехов в зоне специальной военной операции, российские силы активно теснят противника и в Курской области, атакованной ВСУ.

На фоне успехов России на фронте Киев активно требует от Запада разрешения на использования дальнобойных ракет импортного производства для ударов по российской территории. Соответствующее оружие Украине поставляют США, Великобритания и Франция. Пока вопрос остается открытым, в частности, за счет сопротивления Вашингтона. В России уже отметили, что такой шаг сделает НАТО прямым участником конфликта.

Ранее сообщалось, что на Украине ожидают разгром ВСУ из-за наступления российских войск.