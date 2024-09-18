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Российские бойцы отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило об отражении четырех контратак ВСУ в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за сутки отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, также сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка и Борки.

В результате ведения боевых действий в регионе, украинская армия потеряла до 40 человек. При этом восемь бойцов ВСУ были взяты в плен.

Среди прочего российские военнослужащие уничтожили две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.

До этого стало известно, что украинские войска провели две неудачные контратаки в зоне ответственности группировки Вооруженных сил РФ «Юг», в результате чего лишились порядка 640 солдат.

Ранее военный эксперт рассказал о дезертирстве среди мобилизованных солдат ВСУ.

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