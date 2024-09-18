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Названы потери ВСУ за все время боев в Курской области

МО РФ: ВСУ за все время боев в Курской области потеряли более 14600 военных

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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 400 военных и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из которых один — Leopard. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что украинские войска также потеряли пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

Всего за время боевых действий в Курской области, как отметили в Минобороны, армия Украины потеряла более 14600 военных, 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера.

Днем 18 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю уничтожили две понтонные переправы украинских войск в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что на Украине ожидают разгром ВСУ из-за наступления российских войск.

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