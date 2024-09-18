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ВС России отразили 10 контратак ВСУ в ДНР

Минобороны: подразделения войск «Центр» отразили 10 контратак ВСУ в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили десять контратак противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров Донецкой народной республики. Противник лишился более 500 военнослужащих.

Противник также лишился боевой машины пехоты «Marder» и двух боевых бронированных машин «Казак».

В этот же день подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Волчанска Харьковской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих.

9 сентября министерство обороны РФ распространило видео, на котором показано уничтожение командного пункта ВСУ в Харьковской области. Объект находился в районе населенного пункта Грушевка.

Ранее Минобороны показало поражение САУ Украины в Сумской области.

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