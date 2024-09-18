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Росгвардия сообщила об уничтожении украинской станции спутниковой связи Starlink

В Росгвардии заявили, что станция ВСУ Starlink в Черниговской области уничтожена

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Военнослужащие Росгвардии ликвидировали станцию спутниковой связи Starlink, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Выполняя воздушную разведку в лесополосе в Брянской области, военнослужащие нашли опорный пункт с терминалом спутниковой связи Starlink. Операторы ударили по терминалу с помощью дрона с зажигательными боеприпасами», — отмечается в публикации.

В результате этого опорный пункт загорелся, затем произошло полное выгорание территории и станции спутниковой связи.

До этого американский бизнесмен Илон Маск объяснил, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки ВСУ, поскольку это действие стало бы нарушением санкций США. Он обратил внимание, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, но при этом предприниматель предостерег, что спутниковая связь из коммерческой может превратиться в военную.

Ранее у ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink.

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