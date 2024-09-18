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В порту Кавказ готовятся поднять затонувшее после атаки ВСУ судно

Росморречфлот: в порту Кавказ готовят к подъему затонувшее после атаки ВСУ судно

В порту Кавказ готовятся поднять затонувшее после атаки ВСУ судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия в порту Кавказ. Ведется восстановление береговой инфраструктуры, расчищены подъездные пути к причалу», — сообщили в ведомстве.

В Росморречфлоте уточнили, что в настоящее время подготавливается документация по безопасному удалению затонувшего имущества.

Днем 22 августа украинская армия нанесла удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ».

Предположительно, ВСУ вели атаку из Одесской области, ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно.

Позже в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что специалисты не зафиксировали превышений концентрации вредных веществ в окрестностях морского порта «Кавказ».

Ранее в порту «Кавказ» ликвидировали разлив нефти.

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