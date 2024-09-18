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Расчеты российских ЗРК прошли спецподготовку, чтобы сбивать F-16

РИА Новости: расчеты ЗРК «Бук-М2» подготовили к уничтожению самолетов F-16

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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки ВС РФ «Днепр» подготовили к нанесению ударов по истребителям F-16. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира одного из расчетов с позывным «Каскад».

«Очень легко сможем их определить по их характеристикам и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%», — рассказал «Каскад».

Он добавил, что в настоящее время его расчет прикрывает территорию Крыма, которую периодически атакуют украинские войска. Отмечается, что чаще всего целью ЗРК становятся дроны и ракеты комплексов ATACMS и HIMARS.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных союзников первую партию F-16. За истребители глава государства поблагодарил США, Данию и Нидерланды. Всего они направили в зону конфликта 10 воздушных судов.

Первый из переданных Украине F-16 разбился 26 августа — спустя несколько недель после того, как ВСУ получили эти самолеты.

Позже Дания пообещала поставить на Украину еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года.

Ранее в США заявили, что пилотам ВСУ не хватает опыта для сложных задач на F-16.

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