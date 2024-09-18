Украинские солдаты терроризировали жителей Нью-Йорка (Новгородского), и как минимум один из них не пережил издевательств со стороны ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на одну из беженок, покинувших поселок.

Женщина рассказала, что из-за действий украинских военных лишилась сына.

«Он был шахтером. <...> Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все», — поведала беженка.

По ее словам, украинцы так поступали со всеми, кто высказывался в поддержку России.

Российская армия взяла Нью-Йорк в августе. Это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации в Донецкой народной республике (ДНР) и стратегически важный логистический узел. В ходе освобождения населенного пункта ВС РФ нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины и 120-й бригады теробороны.

Ранее СК возбудил дело по факту издевательств украинских солдат над российскими военными.