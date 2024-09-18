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ГД рассмотрит возможность отправки подсудимых в зону СВО

Дума рассмотрит закон о добровольной отправке подсудимых в зону СВО

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Depositphotos

Государственная дума рассмотрит законопроект о возможности отправки подсудимых в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РБК.

Законопроект предусматривает прекращение уголовного преследования подсудимых в случае прохождения службы в зоне СВО. Сейчас отправиться служить в зону СВО могут те, чье дело суд еще не рассматривает по существу, либо те, кто уже осужден.

«Лица, находящиеся под уголовным преследованием до направления дела в суд и находящиеся в судебном следствии, существенно не различаются — все они также являются невиновными, пока не будет вынесен приговор в их отношении и пока он не вступит в силу. Поэтому предлагаемый законопроект восполняет... некий пробел, допущенный изначально», — поделилась адвокат Елена Орешникова.

До этого Ura.ru сообщал, что спецборт с более 30 заключенными, которые подписали контракты с Минобороны, улетел из Кургана.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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Операция на Украине
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