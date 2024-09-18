Губернатор Курской области рассказал о сбитых за ночь ракетах ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что также украинские бойцы пытались атаковать российский субъект при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего над Курской областью ликвидировали 27 дронов самолетного типа.

«Благодарю бойцов ПВО», — добавил глава региона.

Вечером 17 сентября в воздушном пространстве Курской области уничтожили несколько украинских ракет. По словам Смирнова, бойцы ВСУ использовали для атаки три снаряда.

На этом фоне губернатор обратился к гражданам, призвав людей не приближаться к обломкам боеприпасов в случае их обнаружения. Как он отметил, вместо этого жителям необходимо сразу обращаться в экстренные службы.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны пресекли пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье.

Ранее жительница Курской области рассказала, как на велосипеде уезжала из-под обстрела ВСУ.