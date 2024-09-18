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Губернатор Белгородской области сообщил об ударе дрона по служебному автобусу

Гладков: служебный автобус был атакован дроном в городе Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об ударе дрона по служебному автобусу в городе Шебекино. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

По словам Гладкова, ранения получили четыре мирных жителя. Одна женщина получила осколочные ранения рук, другая — ног. Бригады скорой помощи доставили их в белгородскую городскую больницу №2.

«Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина со ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи», — поделился Гладков.

Он добавил, что на месте атаки работают оперативные службы, информация о последствиях удара уточняется.

До этого Гладков рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, о мужчине, который отказался от медали за спасение людей после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местный житель совершил «двойной мужской поступок», и Гладков пообещал поощрить его. Он подчеркнул, что именно на таких честных и мужественных людях держится Белгородская область и вся Россия.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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