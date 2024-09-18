Политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс в интервью «Ленте.ру» заявил, что США и ЕС будут разочарованы итогами российско-украинского конфликта.

Саймонс считает, что США и ЕС надеются «развалить Россию» после «окончательной победы» Украины.

«Нет нужды говорить, что их ждет большое разочарование», — отметил политолог.

Он также уточнил, что Демократическая партия США во главе с президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты Камалой Харрис оттягивает признание поражения от России до ноября, намеренно затягивая боевые действия до предстоящих президентских выборов.

До этого первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщал, что украинские войска вряд ли сами, без вмешательства со стороны Запада, захотят устроить переворот в стране в случае заключения между Москвой и Киевом мирного соглашения.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Сырского в готовности капитулировать.