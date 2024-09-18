Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военнослужащую ВСУ объявили в розыск за атаки на жителей Курской области

Члена ВФУ Юлию Лапыч объявили в розыск за атаки на население Курской области

close
Alina Smutko/Reuters

Украинскую военнослужащую Юлию Лапыч, принимавшую участие в обстрелах мирных жителей Курской области, объявили в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, женщина служит в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде вооруженных формирований Украины (ВФУ). В РФ против нее было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

«Лапыч объявлена в международный розыск <...>. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказал источник.

Он уточнил, что военнослужащую арестовали заочно. Срок содержания женщины под стражей будет отсчитываться с момента ее задержания на российской территории.

17 сентября Следственный комитет РФ сообщил об объявлении в розыск наемника из Алжира, принимавшего участие в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о Луадахи Кусеилу, который с марта 2022 года по июнь 2024 года выполнял приказы командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получал за это денежное вознаграждение.

Суд признал мужчину виновным и заочно назначил ему наказание. Инстанция постановила лишить его свободы на 14 лет.

Ранее в базе розыска МВД РФ появился украинский генерал, причастный к преступлениям в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами