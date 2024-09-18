Военнослужащую ВСУ объявили в розыск за атаки на жителей Курской области

Украинскую военнослужащую Юлию Лапыч, принимавшую участие в обстрелах мирных жителей Курской области, объявили в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, женщина служит в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде вооруженных формирований Украины (ВФУ). В РФ против нее было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

«Лапыч объявлена в международный розыск <...>. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказал источник.

Он уточнил, что военнослужащую арестовали заочно. Срок содержания женщины под стражей будет отсчитываться с момента ее задержания на российской территории.

17 сентября Следственный комитет РФ сообщил об объявлении в розыск наемника из Алжира, принимавшего участие в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о Луадахи Кусеилу, который с марта 2022 года по июнь 2024 года выполнял приказы командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получал за это денежное вознаграждение.

Суд признал мужчину виновным и заочно назначил ему наказание. Инстанция постановила лишить его свободы на 14 лет.

Ранее в базе розыска МВД РФ появился украинский генерал, причастный к преступлениям в Курской области.