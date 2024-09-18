Над российскими регионами за ночь сбили более полусотни беспилотников

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали на территории пяти регионов страны 54 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Курской области было ликвидировано 27 беспилотников, в Брянской — 16, в Смоленской — семь. Еще три БПЛА уничтожили в Белгородской области и один — в Орловской.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, дроны сбили в городах Ельня и Рославль. Он заявил, что в результате падения обломков дронов пострадавших и разрушений нет. Один из БПЛА упал на проезжую часть.

Утром в Смоленской области уничтожили еще два беспилотника.

Ранее сообщалось о частичной эвакуации в городе Тверской области после атаки дронов.