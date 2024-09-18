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Глава Брянской области рассказал об атаке дрона на регион

Губернатор Богомаз: в Брянской области пресекли атаку украинского беспилотника

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 18 сентября перехватили украинский крылатый беспилотник в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава области.

Сегодняшней ночью атаке дронов подверглась также Тверская область. Основной удар ВСУ нанесли по городу Торопцу, где после атаки дрона начался пожар. Губернатор Игорь Руденя заявил, что для обеспечения безопасности жителей власти эвакуируют население из пострадавших районов. Эвакуацию организовали с помощью автобусов, работа школ и детских садов была приостановлена.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили военный аэродром и цех по производству БПЛА на Украине.

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