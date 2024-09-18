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В Курской области уничтожили членов ССО ВСУ и американской ЧВК

Боец «Ахмата» заявил о больших потерях отрядов ЧВК Forward и ССО ВСУ под Суджей

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Reuters

Российские солдаты разбили подразделение сил специальных операций (ССО) Украины и отряд американской частной военной компании (ЧВК) Forward в районе города Суджа в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира одной из групп в составе спецназа «Ахмат», имеющего позывной «Аид».

По словам бойца, за все время с момента вторжения в приграничный регион Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились нескольких тысяч военных и сотен единиц техники. В том числе серьезные потери понесли 61-я, 80-я, 95-я и иные бригады украинских войск.

Но, как сказал источник агентства, Киев продолжает отправлять в Курскую область новые подразделения. В том числе в район Суджи прибыли члены ССО ВСУ и американской ЧВК Forward.

«Это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — подчеркнул «Аид».

При этом он обратил внимание, что в ходе боевых действий вновь прибывшие в приграничный регион иностранные формирования также понесли существенные потери.

17 сентября газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный был против вторжения в Курскую область. Он аргументировал свою точку зрения тем, что у Киева отсутствовал четкий план на случай успешного прорыва границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цель атаки на российское приграничье.

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Атаки на Курскую область
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