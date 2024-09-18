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Американский генерал заявил о нехватке опыта у пилотов ВСУ для задач на F-16

Генерал Хекер: пилотам ВСУ не хватает опыта для сложных задач на F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские военнослужащие не имеют достаточного опыта для пилотирования поставленных Западом истребителей F-16 для решения рискованных задач. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает американский журнал Air & Space Forces Magazine.

«Пилоты — новички, поэтому они (украинские власти. — прим. ред.) не будут отправлять их на самые рискованные задания. В конечном счете, это решение Украины. Но я думаю, что это тот подход, который они используют», — сказал он.

При этом Хекер подчеркнул, что партнеры Украины не могут «достаточно быстро» обучать пилотов.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных союзников первую партию F-16. За истребители глава государства поблагодарил США, Данию и Нидерланды. Всего они направили в зону конфликта 10 воздушных судов.

Позже Дания пообещала поставить на Украину еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года.

10 сентября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал о предоставлении Киеву права использовать военную технику королевства для ударов по территории России.

Ранее украинских бойцов предупредили о рисках использования F-16.

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