Вооруженные силы Украины (ВСУ) разграбили и взорвали дом 77-летней жительницы Суджанского района Курской области Надежды Лисихиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенсионерка рассказала агентству, что ее поселок находился под регулярными обстрелами, из-за которых у жителей не было электричества, связи и воды. 10 августа она вместе с мужем уехала к сыну под Рыльск. Пара планировала у него переночевать, однако обратно домой их не отпустили.

«А на следующий день по деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, кто может ехать, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес. Никто тогда не пострадал», — рассказала Лисихина.

По словам женщины, после отъезда украинские войска зашли в ее село. Там они ограбили ее дом, увезя имущество на машинах с прицепами. После этого солдаты ВСУ «взорвали дом». Аналогичная ситуация произошла и с домами соседей, отметила женщина.

До этого житель Курской области Михаил Фарахов рассказал, что Вооруженные силы Украины угрожали расстрелом бабушке в приграничном районе из-за телефона. По его словам, украинские военные приставили к голове пенсионерки дуло и хотели выстрелить.

Ранее бывший агент ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область «глупым решением».