Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка из Курской области рассказала, как ВСУ грабили дома мирных жителей

РИА Новости: в Курской области ВСУ разграбили и взорвали дом пенсионерки

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разграбили и взорвали дом 77-летней жительницы Суджанского района Курской области Надежды Лисихиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенсионерка рассказала агентству, что ее поселок находился под регулярными обстрелами, из-за которых у жителей не было электричества, связи и воды. 10 августа она вместе с мужем уехала к сыну под Рыльск. Пара планировала у него переночевать, однако обратно домой их не отпустили.

«А на следующий день по деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, кто может ехать, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес. Никто тогда не пострадал», — рассказала Лисихина.

По словам женщины, после отъезда украинские войска зашли в ее село. Там они ограбили ее дом, увезя имущество на машинах с прицепами. После этого солдаты ВСУ «взорвали дом». Аналогичная ситуация произошла и с домами соседей, отметила женщина.

До этого житель Курской области Михаил Фарахов рассказал, что Вооруженные силы Украины угрожали расстрелом бабушке в приграничном районе из-за телефона. По его словам, украинские военные приставили к голове пенсионерки дуло и хотели выстрелить.

Ранее бывший агент ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область «глупым решением».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами