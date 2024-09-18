Власти Наро-Фоминска судятся с Минобороны из-за проекта автотрассы

Комитет по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского городского округа подал иск к Минобороны России и подведомственному ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования». ООО «Наро-Фоминская платная дорога» (дочерняя структура ООО «Платная дорога») является одним из третьих лиц, пишет газета «Коммерсантъ».

В ООО «Платная дорога» сообщили изданию, что поводом для иска стали проблемы при реализации проекта автомобильного обхода Наро-Фоминска. Согласно концессионному соглашению 2016 года, заключенному между администрацией города и этим ООО, предполагается строительство трассы длиной 2,6 км с двумя путепроводами. «Платная дорога» собиралась вложить в объект 1 млрд рублей и впоследствии взимать плату за проезд (70 руб. за легковое авто).

В процессе реализации проекта оказалось, что в ведении Минобороны находится часть земель, по которым должна пройти трасса. «Но по данным ЕГРН, эти участки относятся к неразграниченной собственности, право распоряжаться которой принадлежит муниципальному образованию», — заявили «Ъ» в компании.

Там отметили, что из-за пересечения границ участков «совместно с концедентом решается вопрос об их разграничении для дальнейшей реализации проекта».

Ранее двух офицеров представительства Минобороны РФ задержали за крупные взятки.