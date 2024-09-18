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В Смоленской области нейтрализовали семь БПЛА

Анохин: силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА над двумя городами Смоленской области

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя городами Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По его словам, в результате падения обломков дронов пострадавших и разрушений нет.

Он также заявил, что на месте работают оперативные службы.

18 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над регионом.

Утром 17 сентября министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. По данным ведомства, 15 дронов были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над Курской.

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