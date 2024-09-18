Украинский беспилотник сбили в Орловской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбили в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА», — написал Клычков.

Ранее он сообщал о сбитии БПЛА в регионе днем 15 сентября.

В ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью, а также более 13 в Брянской области.

17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией и Украиной не освещать случаи нарушения государственной границы беспилотными летательными аппаратами. По его словам, на территорию Белоруссии прилетают как украинские, так и российские беспилотники.

Ранее дрон атаковал автомобиль в Белгородской области.