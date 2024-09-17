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В США отреагировали на решение России увеличить численность Вооруженных сил

Пентагон: США серьезно воспринимают решение Путина увеличить численность ВС РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США серьезно воспринимают решение президента Российской Федерации Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил РФ. Такое заявление он сделал на регулярном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — сказал представитель министерства обороны Соединенных Штатов в ответ на просьбу журналиста прокомментировать данное решение.

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих.

Глава государства также поручил выделить из федерального бюджета необходимые средства для реализации данного указа. Он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине президент России дважды увеличивал численность российской армии. В августе 2022 года он подписал указ об установлении численности ВС РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Этот документ вступил в силу 1 января 2023 года.

Ранее российский полковник раскрыл главную причину увеличения численности ВС РФ.

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