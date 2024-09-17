Зеленский поручил разобраться с домогательствами в отношении женщин-военных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю разобраться с проблемой домогательств в отношении женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Зеленский поручил Шмыгалю «комплексно проработать вопросы в электронных петициях и об их нарушении».

В июне экс-заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы.

Бывший министр юстиции Украины Денис Малюська также заявил, что осужденные женщины могут быть призваны в ряды ВСУ.

В марте сообщалось, что женщины могут пополнить мобилизационный резерв Украины. По данным опроса, из 5,6 млн женщин до 60 лет 46% воспитывают детей. Авторы исследования уверены, что объявление мобилизации для женщин без детей поможет пополнить резерв на 3 млн человек.

Привлечение женщин к службе обосновывают принципами демократии, когда женщины имеют равные права с мужчинами и участвуют во всех видах деятельности, которые до этого считались «сугубо мужскими».

Ранее в ВСУ призвали сделать всех совершеннолетних украинок военнообязанными.