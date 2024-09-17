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Депутат Госдумы обратился к главе Минобороны из-за выплат за бои под Курском

Депутат Делягин обратился к Белоусову по поводу выплат за бои в Курской области

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые идут в Курской области, не относятся к ходу специальной военной операции на Украине, поэтому раненые российские военные, отражающие вторжение противника на территорию РФ, сталкиваются с проблемами при получении выплат. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале.

Он обратился к министру обороны России Андрею Белоусову и попросил его исправить ситуацию и привлечь к ответственности тех, кто допустил ее. Делягин назвал дискредитацией власти необходимость заполнять «вороха бумаг», чтобы оформить выплаты за ранение.

По словам Делягина, проведение следственных действий для оформления выплат «отвлекает от работы следователей, чьи ресурсы далеко не бесконечны» и дискредитирует российскую государственность.

4 сентября депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с призывом принять меры для защиты ветеранов СВО, у которых злоумышленники вымогают средства. Поводом для обращения стал видеоролик, который записал боец СВО, инвалид боевых действий из Приморского края, ставший жертвой вымогательства бандитов. Подобные случаи у военных и членов их семей также фиксировались в Сахалинской области, Хабаровском и Забайкальском краях, Бурятии и других регионах, отмечается в обращении.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в Курской области получили около 1,3 млрд рублей.

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