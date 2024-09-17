Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Гладков: 2 человека ранены в результате атаки дрона на автомобиль под Белгородом

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Два человека получили ранения в  результате атаки украинского FPV-дрона на  движущийся автомобиль в  селе Муром, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у пострадавших баротравмы, у одного из них — поверхностные осколочные ранения правой руки и  левого предплечья.

Губернатор добавил, что мужчинам оказывается вся необходимая помощь, бригады скорой помощи перевезут их в городскую больницу №  2 Белгорода.

Днем 17 сентября в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений и 66 автомобилей. Также пострадали 10 человек, девять из которых были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Ранее в России успешно испытали необычную систему противовоздушной обороны.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами