Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Два человека получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на движущийся автомобиль в селе Муром, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у пострадавших баротравмы, у одного из них — поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья.

Губернатор добавил, что мужчинам оказывается вся необходимая помощь, бригады скорой помощи перевезут их в городскую больницу № 2 Белгорода.

Днем 17 сентября в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений и 66 автомобилей. Также пострадали 10 человек, девять из которых были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Ранее в России успешно испытали необычную систему противовоздушной обороны.