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Российский военный завод резко нарастил производство двигателей для бронетехники

«Барнаултрансмаш» на 50% нарастил производство двигателей для БМП

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Завод «Барнаултрансмаш» на 50% нарастил производство двигателей для боевых машин пехоты, которые поставляются российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал холдинга «Высокоточные комплексы», в который входит завод.

«Предприятие наращивает производство уже не первый год: в 2023 году предприятие увеличило объем производства на 46 процентов относительно аналогичного периода 2022 года. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках двухлетней программы модернизации производственных мощностей», — сообщает канал.

«Барнаултрансмаш» известен тем, что на нем был разработан широко распространенный теперь дизельный двигатель УТД-20, «потомок» которого — УТД-29 — сейчас устанавливается на основную бронемашину поддержки пехоты ВС России — БМП-3.

До этого российские военные восстановили брошенную боевую машину пехоты (БМП) Bradley М2А2 Вооруженных сил Украины.

Ранее появились кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области «Ланцетом».

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