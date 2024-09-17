Подельнику Тимура Иванова продлили арест

Подельнику экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, соучредителю компании-подрядчика Минобороны «Олимпситистрой» Александру Фомину продлили арест на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Басманного суда.

«Суд постановил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Фомина удовлетворить», — заявила судья.

До этого стало известно, что следствие просит продлить арест экс-замминистру обороны России Тимуру Иванову до зимы, ходатайство рассмотрит Басманный суд.

В апреле Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Помимо Иванова и Бородина, фигурантом уголовного дела является Александр Фомин. По предварительным данным, предприниматель разрешал Иванову не платить за ремонт и реконструкцию зданий. Фомин отказался от сделки со следствием, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Тимур Иванов пообещал суду не скрываться, если его выпустят из СИЗО.