Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подельнику Тимура Иванова продлили арест

Суд в Москве продлил арест подельнику экс-замминистра обороны Иванова

Подельнику экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, соучредителю компании-подрядчика Минобороны «Олимпситистрой» Александру Фомину продлили арест на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Басманного суда.

«Суд постановил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Фомина удовлетворить», — заявила судья.

До этого стало известно, что следствие просит продлить арест экс-замминистру обороны России Тимуру Иванову до зимы, ходатайство рассмотрит Басманный суд.

В апреле Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Помимо Иванова и Бородина, фигурантом уголовного дела является Александр Фомин. По предварительным данным, предприниматель разрешал Иванову не платить за ремонт и реконструкцию зданий. Фомин отказался от сделки со следствием, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Тимур Иванов пообещал суду не скрываться, если его выпустят из СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами