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СК хочет оставить Тимура Иванова в СИЗО до зимы

Следствие просит продлить арест Иванову до зимы

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Илья Питалев/РИА Новости

Следствие просит продлить арест экс-замминистру обороны России Тимуру Иванову до зимы, ходатайство рассмотрит Басманный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

«Ходатайство следователя о продлении ареста Тимуру Иванову на три месяца суд рассмотрит 19 сентября в 16.00», — сообщил Мусаев.

Адвокат добавил, что одновременно продлением ареста Иванова будет рассматриваться и продление ареста бизнесмену Сергею Бородину.

До этого Следственный комитет России ходатайствовал о продлении срока заключения под стражей Александру Фомину, которого считает подельником экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова в деле о коррупции.

В апреле Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Ранее Тимур Иванов пообещал суду не скрываться, если его выпустят из СИЗО.

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