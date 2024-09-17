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Полковник рассказал о возможном внесении изменений в ядерную доктрину РФ

Матвийчук допустил внесение пункта о превентивных ударах в ядерную доктрину РФ

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Reuters

Россия может изменить ядерную доктрину с оборонительной на оборонительно-наступательную в ответ на угрозу существования государства. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, сейчас ядерная доктрина РФ является оборонительной, то есть предполагает встречный ответ на ядерную агрессию.

«Что касается изменений ядерной доктрины, я полагаю, что она будет иметь форму оборонительно-наступательную», — сказал эксперт.

Он предположил, что туда внесут пункт о возможности нанесения превентивных ядерных ударов в том случае, если возникнет угроза существования РФ. Таким образом, Россия сможет без предупреждения атаковать противника, отметил Матвийчук.

4 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «деструктивные действия коллективного Запада» вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины России.

1 сентября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

23 июня глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российская ядерная доктрина может измениться, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. В этом случае варьируется время для принятия решения о применении ядерного оружия, отметил он.

Ранее в Госдуме РФ выступили за проведение показательных ядерных испытаний.

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