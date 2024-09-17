Из-за подрыва пейджеров «Хезболлы» в Ливане ранены 1,5 тыс. человек

При массовом подрыве пейджеров в Ливане пострадали 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Sky News Arabia.

В результате акции погибли трое человек, включая девочку-подростка. Другие двое погибших были вооруженными сторонниками «Хезболлы».

По данным Irna, пострадавший при взрыве пейджера в Бейруте посол Ирана пострадал не сильно, и его жизнь вне опасности.

До этого Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим из-за подрыва пейджеров.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в Иране заявили, что «Хезболла» будет бить вглубь Израиля.