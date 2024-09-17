Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим после взрыва пейджеров

Минздрав Ливана призвал все больницы в стране перейти на экстренный режим готовности для оказания срочной помощи после десятков случаев детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минздрав требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев пейджеров немедленно избавиться от них», — отметили в министерстве.

17 сентября сотни членов шиитской вооруженной организации «Хезболлы» и окружающие пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, используемые членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей.

До этого Израиль сбросил листовки над приграничной деревней Ливана, призывая жителей покинуть ее. Это был первый случай, когда Израиль призвал жителей южного Ливана эвакуироваться, за 11 месяцев приграничного огня между «Хезболлой» и Израилем из-за войны в Газе.

Ранее в Ливане более 10 человек пострадали при атаке со стороны Израиля.