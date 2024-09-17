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Украинск перешел под контроль российской армии

РИА: населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Населенный пункт Украинск, который находится между Курахово и Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), перешел под контроль российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что российские солдаты вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты на окраине населенного пункта.

«Утром Украинск перешел под контроль Армии России», — сказал собеседник агентства.

16 сентября министерство обороны России сообщило, что бойцы группировки российских войск «Север» освободили два населенных пункта в Курской области: деревню Успеновка и село Борки.

13 сентября российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Долиновка в ДНР.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял о важности взятия города Северска в ДНР, поскольку это позволит снизить интенсивность обстрелов западных территорий Луганской народной республики (ЛНР) со стороны ВСУ.

Ранее вторжение ВСУ в Курскую область назвали «глупым решением».

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