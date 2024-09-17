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В Курской области сбили еще три украинские ракеты

Губернатор Смирнов: силы ПВО сбили три ракеты ВСУ в Курской области

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Телеграм-канал КИМ

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что три украинские ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны в Курской области.

«Еще три украинские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области», — сообщил он.

Он напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет и трогать их, они могут причинить вред. Сообщить о находке необходимо по телефону экстренных служб 112.

Днем 17 сентября Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще две ракеты Вооруженных сил Украины в Курской области. Утром 17 сентября Смирнов сообщал о перехвате украинской ракеты в Курской области.

Накануне пресс-служба правительства Курской области опубликовала в официальном Telegram-канале список населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Всего в перечень попали 89 поселков, сел и деревень.

Ранее над территорией России сбили девять украинских беспилотников.

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