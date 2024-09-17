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Более тысячи раненных из-за взрывов пейджеров доставлены в больницы Ливана

В Ливане отвезли в больницы более тысячи пострадавших при взрыве пейджеров

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил в своих социальных сетях, что больницы страны переполнены пострадавшими в результате взрывов пейджеров.

«Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей», — сообщил он.

Абъяд отметил, что для доставки раненых задействовано 50 машин скорой помощи.

По его словам, взрывы произошли «из-за израильской диверсии».

Во вторник, 17 сентября, агентство Reuters сообщило, что более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Инцидент, как отмечается, произошел в пригороде Бейрута, Дахие. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, которые используются членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей, которые занимаются повседневными делами.

Ранее Израиль сбросил листовки над приграничной деревней Ливана, призывая жителей покинуть ее.

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