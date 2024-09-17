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Израиль осуществил масштабную кибератаку на членов «Хезболлы»

Baza: Израиль взломал и дистанционно подорвал пейджеры членов «Хезболлы»

Израиль взломал и дистанционно подорвал пейджеры членов военизированной ливанской организации «Хезболла», в результате чего пострадали около 100 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, что детонация пейджеров произошла сразу в нескольких регионах: в пригородах Бейрута, а также на востоке и на юге Ливана. Боевики «Хезболлы» использовали эти устройства связи для скрытой коммуникации. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что пейджеры взрываются посреди дня у людей, которые занимаются повседневными делами.

Официального комментария от Израиля по поводу инцидента пока не поступало.

До этого Израиль сбросил листовки над приграничной деревней Ливана, призывая жителей покинуть ее. Это первый за 11 месяцев противостояния между «Хезболлой» и Израилем случай, когда израильтяне призвали жителей южного Ливана эвакуироваться.

«Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из реактивных систем залпового огня между Израилем и группировкой. При этом армия Ливана в конфликт с Израилем не вступают. Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее ЦАХАЛ перехватила «подозрительный объект», летевший со стороны Ливана.

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