В Ливане у членов «Хезболлы» взорвались пейджеры, пострадали сотни прохожих

Более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Инцидент, как отмечается, произошел в пригороде Бейрута, Дахие. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, которые используются членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей, которые занимаются повседневными делами.

«В беспрецедентном происшествии в южном пригороде Бейрута и в ряде других районов Ливана путем высокотехнологичного воздействия были взорваны персональные устройства связи системы «пейджер». Десятки человек получили ранения», — сообщает информационное агентство NNA.

До этого Израиль сбросил листовки над приграничной деревней Ливана, призывая жителей покинуть ее.

Это был первый случай, когда израильтяне призвали жителей южного Ливана эвакуироваться, за 11 месяцев приграничного огня между «Хезболлой» и Израилем из-за войны в Газе, спровоцированной нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее в Ливане более 10 человек пострадали при атаке со стороны Израиля.