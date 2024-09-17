Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ливане у членов «Хезболлы» взорвались пейджеры, пострадали сотни прохожих

Reuters: более 50 членов «Хезболлы» и окружающие пострадали от взрывов пейджеров

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Инцидент, как отмечается, произошел в пригороде Бейрута, Дахие. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, которые используются членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей, которые занимаются повседневными делами.

«В беспрецедентном происшествии в южном пригороде Бейрута и в ряде других районов Ливана путем высокотехнологичного воздействия были взорваны персональные устройства связи системы «пейджер». Десятки человек получили ранения», — сообщает информационное агентство NNA.

До этого Израиль сбросил листовки над приграничной деревней Ливана, призывая жителей покинуть ее.

Это был первый случай, когда израильтяне призвали жителей южного Ливана эвакуироваться, за 11 месяцев приграничного огня между «Хезболлой» и Израилем из-за войны в Газе, спровоцированной нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее в Ливане более 10 человек пострадали при атаке со стороны Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами