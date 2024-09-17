НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке

Североатлантический альянс намерен в течение нескольких месяцев открыть в Аммане (Иордания) офис для коммуникации со странами Ближнего Востока, созданный на базе посольства. Об этом сообщает ТАСС.

«Это посольство поможет нам собирать политическую информацию, разговаривать с людьми и лучше понимать то, как меняется ситуация», — заявил спецпредставитель НАТО по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.

Он отметил, что Североатлантический альянс уделяет особое внимание происходящему на Ближнем Востоке.

15 августа помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории России. По его данным, для этих целей альянс сможет использовать Швецию и Финляндию, которые обладают военно-морскими силами.

Ранее американский журналист рассказал, почему США не хотят конфликта с РФ.