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Сотрудник минобороны Франции лишился флешки с секретными данными

У сотрудника минобороны Франции украли флешку с конфиденциальной информацией

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Shutterstock

У сотрудника министерства обороны Франции неизвестные украли флешку с конфиденциальной информацией. Об этом сообщает газета Journal du Dimanche.

«Логист из министерства обороны стал жертвой кражи с проникновением в его парижский дом, в ходе которой была похищена USB-флешка с конфиденциальной информацией», — сообщает издание.

На флешке, украденной из дома сотрудника французского минобороны, находились служебные данные, а также компьютерный ключ — он позволял пострадавшему работать на персональном компьютере из дома.

Расследованием дела занимается полиция.

До этого стало известно, что почти две сотни секретных документов британского аэропорта Хитроу были обнаружены на флеш-накопителе, который случайно нашел в парке Лондона безработный мужчина.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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