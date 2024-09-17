В Госдуме оценили необходимость мобилизации для увеличения численности российской армии

Необходимости для новой мобилизации с целью увеличения численности российской армии нет. Об этом заявил глава оборонного комитета Государственной думы Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Shot.

Он добавил, что войска будут доукомплектованы за счет контрактников.

16 сентября президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ почти на 180 тыс. человек — до 2 389 000 человек, из которых 1,5 млн будут составлять военнослужащие. Глава государства также поручил выделить из федерального бюджета необходимые средства для реализации этого указа. Он должен вступить в силу с 1 декабря текущего года.

В предыдущий раз штатная численность российской армии была увеличена в декабре прошлого года — до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тогда в министерстве обороны России назвали дополнительное наращивание боевого состава реакцией на «агрессивную деятельность НАТО» и заявили, что увеличение численности будет проходить поэтапно за счет контрактников, при этом мобилизация не планируется.

Ранее Путин отметил успех российской армии в Донбассе.