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Свердловский военком похвастался «баблом» и сравнил себя с гангстером

ИА Время Пресс получило видео военкома Цибуха с пистолетом и 5 млн рублей

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Телеграм-канал «Baza»

В сеть попало видео, на котором военный комиссар города Каменска-Уральского и Каменского района Свердловской области Олег Цибух хвастается пистолетом и сумкой, в которой, предположительно, находится 5 млн рублей. Ролик обнаружило ИА Время Пресс.

«Мы гангстеры? Нет. Мы — русские! Ребята, полный портфель «бабла»… и мы с пушкой», — поделился эмоциями мужчина.

В отношении Цибуха была инициирована проверка.

Отмечается, что его предшественник Евгений Кудинов уволился в апреле 2024 года из-за низкой заработной платы и психологической усталости.

До этого арестованный за взятку районный военком Москвы Тригилев подписал контракт о службе на СВО.

По версии следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы и при посредничестве некоей Семеновой, получили взятки от трех человек за подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Ранее Миронов призвал отдавать предпочтение участникам СВО при назначении военкомов.

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