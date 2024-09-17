В сети появились кадры уничтожения FPV-дронами техники ВСУ в курском приграничье

Российские бойцы группировки «Север» уничтожили с помощью FPV-дронов две бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео с поражением украинской техники опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением FPV-дронов, что было подтверждено средствами объективного контроля», — отмечается в сообщении.

16 сентября командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным «Гусар» рассказал, что современные FPV-дроны способны уничтожать живую силу с огромной эффективностью, против них нет никаких контрмер. Массовое использование беспилотных летательных аппаратов «превратило войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», отметил он.

9 сентября на видео попало уничтожение украинской боевой бронированной машины «Козак» с помощью FPV-дрона в Курской области. В тот же день российские бойцы поразили аналогичным беспилотником боевую машину пехоты Bradley в Харьковской области.

Ранее бойцы РФ попросили «передать в Москву» информацию о преимуществе дронов ВСУ.