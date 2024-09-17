Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети появились кадры уничтожения FPV-дронами техники ВСУ в курском приграничье

МО: бойцы «Севера» уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области

Российские бойцы группировки «Север» уничтожили с помощью FPV-дронов две бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео с поражением украинской техники опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением FPV-дронов, что было подтверждено средствами объективного контроля», — отмечается в сообщении.

16 сентября командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным «Гусар» рассказал, что современные FPV-дроны способны уничтожать живую силу с огромной эффективностью, против них нет никаких контрмер. Массовое использование беспилотных летательных аппаратов «превратило войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», отметил он.

9 сентября на видео попало уничтожение украинской боевой бронированной машины «Козак» с помощью FPV-дрона в Курской области. В тот же день российские бойцы поразили аналогичным беспилотником боевую машину пехоты Bradley в Харьковской области.

Ранее бойцы РФ попросили «передать в Москву» информацию о преимуществе дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами