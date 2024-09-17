Директора парка «Патриот» выпустили из СИЗО

Военный суд распорядился отпустить из СИЗО директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает ТАСС.

«Меру пересечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Ахмедова изменить», — постановил суд.

В отношении него избран домашний арест до 21 декабря. Ахмедов освобожден в зале суда.

В августе против бывшего замминистра обороны России генерала армии запаса Павла Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве с подмосковным военно-патриотическим парком «Патриот». Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии СК, они похитили из бюджета не менее 30 млн рублей. Ахмедов и Шестеров согласились на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Попову также предложили сделку, но он от нее отказался.

Ранее имущество директора парка «Патриот» арестовали.