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Воевавшего за ВСУ наемника из Алжира заочно приговорили и объявили в розыск в России

СК: в России наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии

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Следственный комитет Российской Федерации

Наемнику из Алжира, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заочно вынесли приговор и объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, суд признал доказательства следователей достаточными для заочного приговора гражданину Алжирской Народной Демократической Республики Луадахи Кусеилу за участие в вооруженном конфликте.

Следствие и суд установили, что до марта 2022 года Луадахи прибыл в пункт постоянной дислокации военизированного формирования «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» в качестве наемника, чтобы участвовать в военных действиях против России.

Уже в подразделении он прошел военную и стратегическую подготовку. Позже Луадахи получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.

С марта 2022 года по июнь 2024 года Луадахи выполнял приказы командиров ВСУ и за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против российских военных, отметили в СК.

Также во время предварительного следствия были допрошены свидетели и осмотрены предметы, фотографии и видео, которые подтвердили вину фигуранта.

В итоге суд заочно назначил Луадахи наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Его объявили в международный розыск.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

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